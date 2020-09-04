The Atlantic: Trump, 1.Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD askerlerine "beceriksiz" ve "enayi" dedi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşta yakalanan veya hayatını kaybeden askerlere "beceriksiz" ve "enayi" dediği iddia edildi.

The Atlantic'te yer alana habere göre Trump, 2018'de Fransa'da bulunan Aisne-Marne Amerikan Mezarlığı'na gitmeyi reddetti. Resmi açıklamada Trump'ın kötü hava nedeniyle gitmediği belirtilmişti. İsmi paylaşılmayan kaynaklar, gizli servisin havanın helikopterle uçmak için tehlikeli olduğunu ancak otomobil ile gidebileceklerini söylediğini, Trump'ın ise "orası beceriksizlerle dolu" deyip gitmek istemediğini söylediğini aktardı. Aisne-Marne'da 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD askerleri bulunuyor.

Aynı yolculukta Trump'ın Belleau Wood'da çatışıp hayatını kaybeden bin 800 ABD askerine "enayi" dediği belirtildi.

Trump haberdeki iddiaları öfkeli bir biçimde yalanlayarak, "Ne tür bir hayvan böyle şeyler der?" diye sordu ve ekledi; "Sanırım ordumuzun bütçe almasına ve askerlerimizin maaşının yükselmesine yardımcı olmak için herkesten fazlasını yazdım. Böyle bir şey yazmalarına izin verilmesini çok çirkin buluyorum".