Trump'ın oğlunun Kapitol baskını sırasında attığı mesajlar paylaşıldı; “Bu b*ku HEMEN kınamalı, işler çığından çıktı“

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın 6 Ocak 2020 Kongre baskını sırasında dönemin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows’a babasının müdahale etmesini isteyen, “işlerin çığırından çıktığını " ifade eden mesajlar attığı ortaya çıktı.

BBC’de yer alan habere göre, ABD’de Seçmenler Kurulu’nun seçim sonuçlarını onaylayacağı Kongre oturuma yapılan 6 Ocak baskınına ilişkin Temsilciler Meclisi komitesinin yaptığı incelemede, Trump Jr. ve çok sayıda ismin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows’a attığı mesajlar tespit edildi.

Trump. Jr’ın babasının harekete geçmesiyle ilgili şunları yazdığı görüldü: “"

Meadows’un Trump Jr’a “Bastırıyorum. Sana katılıyorum " dediği belirtildi.

Komitede mesajları paylaşan Liz Cheney “Başkan Trump harekete geçmedi. Trump JR. arka arkaya mesajlar göndermeye devam etti " dedi.

Trump Jr.’ın mesajlarında “İşler çığırından çıktı " yazdığı da aktarıldı.

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