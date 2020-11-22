Trump'ın Koronavirüs tedavisinde kullanılan antikor kokteyline acil kullanım onayı verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde de kullanılan bir antikor kokteyli için acil kullanım onayı verdi. İlacın, virüse yakalananların hastaneye yatmadan hastalığı atlatmabilmesine yardımcı olduğu belirtildi.

FDA'nın onay vermesi sonucu, Regeneron firmasına ait antikor kokteyli ABD'de Covid-19 tedavisinde yüksek riskli hastalara uygulanabilecek. Onay verilen antikor kokteyli daha önce Donald Trump corona virüse yakalandığında, kendisinin tedavisinde kullanılmıştı.

Antikor kokteylinin, Koronavirüs'e yakalananların hastaneye yatmasına gerek kalmadan, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. 12 yaş üstü herkes için kullanılabilen ilaç bağışıklık sistemi gibi hareket ederek Koronavirüs'ün hastalık yaratmasını önlemeye odaklanıyor

Uzmanlar antikor kokteylinin hastalığın hemen başında, uygulanması gerektiğini söylüyor. Hastaneye yatmış ya da oksijen terapisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmasına izin verilmiyor.

Firma, kasım ayı sonuna kadar 80 bin, Ocak 2021'de ise 300 bin hastaya yetecek kadar antikor kokteylini hazırlayabileceğini duyurdu. FDA bu ay başında "Eli Lilly" firmasına ait bir antikor ilacına da "acil kullanım onayı" vermişti.