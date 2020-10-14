Trump'ın kendi tedavisinde övdüğü Koronavirüs ilacının denemeleri güvenlik endişesiyle durduruldu

İlaç şirketi Eli Lilly, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirdiği ilacın denemelerini güvenlik endişesi nedeniyle durdurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Koronavirüs tedavisi görürken övgüyle bahsettiği Eli Lilly şirketinin geliştirdiği Koronavirüs ilacı denemeleri durduruldu. İlaç denemelerinin bir güvenlik endişesi nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Eli Lilly, bu ay yaptığı bir açıklamada ilacın acil durumlarda kullanımı için izne başvurduklarını açıklamıştı.

Dün de Johnson & Johnson, bir katılımcıda açıklanmayan bir hastalık görülmesinin ardından Koronavirüs aşısının klinik denemelerini geçici olarak durdurmuştu.