Trump'ın eski danışmanı Bolton: Azil soruşturmasında ifade vermeye hazırım

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine karar vermesinin ardından Senato'da düzenlenecek azil davası için Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, çağrılması halinde ifade vermeye hazır olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı zincirine eylülde katılan John Bolton, Trump'ın azli davasında Senato tarafından celp çıkarılması halinde ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.

"Yürütme erkinin ayrıcalıklarıyla ilgili dikkatli değerlendirmelerin ardından..."

Bolton, yürütme erkinin ayrıcalıklarıyla ilgili meseleleri ölçüp biçip tarttığını ve dikkatli değerlendirmelerin ardından Senato'nun celp göndermesi halinde icabet etmeye karar verdiğini dile getirdi.

Bolton "Senato ifade vermem için celp yollarsa ifade vermeye hazırlıklı olduğum sonucuna vardım" açıklamasını yaptı.

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Senato çoğunluk lideri yeni tanık istemiyor

Trump'a azil süreci başlatıp bu yönde karar veren Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Partililer çoğunlukta. Azil davasının görüleceği Senato'da ise çoğunluk Cumhuriyetçi Partililerin elinde.

Bolton, Temsilciler Meclisi'nde ifade vermemişti. Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, azil davasına Temsilciler Meclisi'nde ifade vermemiş yeni tanık çağırmayacağına dair ısrarlı açıklamalar yapmıştı.