"Trump'ın eski avukatı, Koronavirüs endişeleri sebebiyle cezaevinden çıkarılacak"

ABD'de tutuklu bulunan başkan Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden çıkarılacağı ve cezasının kalanını evinde çekeceği iddia edildi.

Geçen Mayıs ayında kendisine yöneltilen "Kongre'ye yalan söyleme" ve "Kampanya finans dolandıcılığı" gibi suçlamaları kabul eden Cohen'e 2021'in Kasım ayına kadar hapis cezası verilmişti.

The Guardian'ın aktardığına göre Cohen, serbest bırakılmadan önce 14 gün karantinada tutulacak.

ABD basınının Cohen'in avukatı Roger Adler dahil birçok kaynağa dayandırdığı haberlere göre Cohen cezaevine dönmeyecek ve cezasının kalanını evinde çekecek.

Cohen, yargılanırken, "Trump'ı korumak için yaptığım şeylerden utanç duyuyorum" demiş ve kendi vicdanını dinlemektense Trump'ın yasa dışı faaliyetlerini koruduğu ve sakladığı için utandığını belirtmişti.

Resmi rakamlara göre ABD'deki federal cezaevlerinde 473 mahkûmda ve 279 cezaevi çalışanında yeni tip Koronavirüs tespit edildi. Mart'ın sonundan bu yana 18 mahkûm Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Cohen'in bulunduğu cezaevinde 14 mahkûm ve 7 çalışanda virüs görüldü.