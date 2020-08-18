Trump'ın eşinin elini tutma girişimleri bir kez daha sonuçsuz kaldı

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ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın uçaktan indiği sırada çekilen görüntüler, ABD Başkanı'nın eşini elini tutmaya çalışırken reddedildiğini gösterdi.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler Trump ailesinin Pazar akşamı, Air Force One Başkanlık uçağından indiği sırada çekildi. Görüntülerde Trump'ın First Lady Melania Trump'ın elini tutmaya çalıştığı ancak rüzgarlı havada eteğini tutan Melania Trump'ın elini çektiği görüldü. İkili arasındaki el tutma denemeleri birden fazla kez yaşandı. Eşinin elini tutamayan Trump daha sonra elini beline koydu.

Pazar akşamı yaşanan olay Trump çifti arasında el tutma geriliminin yaşandığı ilk sefer değil. ABD Başkanı, daha önce pek çok kez Melania Trump'ın elini tutmaya çalıştığı anlarla gündem olmuştu.

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