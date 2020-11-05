Trump'ın destekçileri Arizona'da "Oyları sayın"; Michigan'da "Sayımı durdurun" protestosu yapıyor

ABD'nin kritik seçiminde oy sayımı 5 eyalette sürerken Donald Trump'ın seçimde hile yapıldığını iddia ederek bazı eyaletlerle ilgili itirazlarda bulunmasının ardından gerilim yükseldi. Trump destekçileri, ABD Başkanı'nın kendisinin önde olduğunu savunduğu Arizona'da "Oyları sayın" protestosu yaparken, Trump'ın dava açtığı Michigan'da "Sayımı durdurun" demek için toplandı.

CNN televizyonunda canlı yayında aktarılana göre, Arizona eyaletinin Maricopa kentinin bir seçim merkezi etrafında silahlı kişilerin bulunduğunu, olası bir baskına karşı polisin bir 'çıkış planı' hazırladığını duyuruldu. İçerideki gazetecilerin de çıkış planına uyması istendi. CNN, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te de bir oy sayım merkezin önünde toplanan Trump destekçilerinden bazılarının otomatik silahlar taşıdığı bilgisini verdi. Protestocuların, bina etrafında Trump'ın seçim şarkısı YMCA'i söylediği belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Arizona'da önde olduğunu savunurken, Başkan'a yakınlığıyla bilinen Fox News dahil olmak üzere pek çok haber kanalı ellerindeki verilere göre, Biden'ın yarışı önde götürdüğünü belirtiyor. Trump destekçileri burada "Oyları sayın" protestosu yapıyor.

Trump yönetiminin oy sayımının durdurulması için dava açtığı Michigan ve Pennslyvania'daki destekçileriyse, burada sayımın askıya alınması için sokağa çıktı.