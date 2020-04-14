Trump'ın "ABD'yi Tekrar Açma Konseyi"nde kamu sağlığı uzmanı yok; kızı ve damadı var

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ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı isimlerden oluşan "ABD'yi Tekrar Açma Konseyi'nde" herhangi bir kamu sağlığı uzmanı bulunmaması tepki çekti.

ABD'nin tekrar iş başı yapacağı tarihi belirlemede önemli rol oynayacak konseyde bulunan 7 ismin arasında Trump'a danışmanlık yapan kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner bulunuyor.

Konseyde ayrıca kariyeri boyunca aktif siyaset yapmış Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, daha önce yatırımcılık ve risk fonu yönetimi yapan Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ekonomist Larry Kudlow, ABD ticaret temsilcisi avukat Robert Lighthizer ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross bulunuyor.

Trump, bir süredir ekonomik endişeler sebebiyle ABD'nin tekrar açılması için çaba sarf ediyor.

ABD'de şu ana kadar 587 bin 173 Koronavirüs vakası görüldü ve 23 bin 644 kişi hayatını kaybetti.