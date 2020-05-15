Trump için ölüm sayacı; 50 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor!

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ABD'nin New York kentinde bulunanan dijital ekranlarla kaplı Times Meydan'ında bir ekran, ülkenin lideri Donald Trump'ı olabilecek en görünür yöntemlerden biriyle protesto ediyor.

Dev elektronik 'billboard'da "Trump Ölüm Sayacı" ifadeleri yer alıyor ve altında ABD'de yaşanan Koronavirüs kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 60'ına tekabül eden bir sayı yer alıyor. Bu sayı, resmi açıklamalarla birlikte güçleniyor. Sayacın yaratıcısına göre bu sayı, Trump hükûmetinin Koronavirüs salgınına karşı yeterince önlem almaması sonucunda ölenleri temsil ediyor.

Sayacın yaratıcısı olan film yapımcısı Eugene Jarecki, ABD halkına Trump'ın politikalarının sonuçlarını göstermek istediğini ve bu yüzden böyle bir yol seçtiğini belirtti.

'Trump Ölüm Sayacı', uzmanların makaleleri doğrultusunda "gerekli önlemler doğru zamanlarda alınsaydı" ABD'de yaşanan Koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 60'ının önlenebileceğini varsayıyor. Sayacın, dijital panoyla eş zamanlı bir internet sitesi de bulunuyor.

ABD'nin en yetkili bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci, geçen haftalarda "hükûmetin daha hızlı harekete geçmesi durumunda bazı hayatların kurtarılabileceğini" itiraf etmişti.

Sayaçtaki güncel rakam geçen günlerde 50 bini aştı.

ABD'de şu ana kadar yaklaşık 1.45 milyon yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 86 binden fazla kişi hayatını kaybetti.