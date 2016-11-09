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Dünya

Trump, eşi oy kullanırken böyle görüntülendi

Cumhuriyetçilerin adayı Trump Manhattan'da oyunu kullanacağı seçim merkezine eşi Melania Trump ile yerel saat ile 11'e doğru geldi

09 Kasım 2016 01:06

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump oylarını kullandı.

Her iki aday da oylarını New York'ta kullanırken, sandığa ilk gelen aday ise Clinton oldu. Clinton ve eşi eski Başkan Bill Clinton oylarını evlerinin bulunduğu New York'un Chappaqua bölgesinde attı.

Cumhuriyetçi Trump ise Manhattan'da oyunu kullanacağı seçim merkezine eşi Melania Trump ile yerel saat ile 11'e doğru geldi.

Donald Trump'ın oy kullandığı sırada eşine bakarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. 

 

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