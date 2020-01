Trump, eşi oy kullanırken böyle görüntülendi

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump oylarını kullandı.

Her iki aday da oylarını New York'ta kullanırken, sandığa ilk gelen aday ise Clinton oldu. Clinton ve eşi eski Başkan Bill Clinton oylarını evlerinin bulunduğu New York'un Chappaqua bölgesinde attı.

Cumhuriyetçi Trump ise Manhattan'da oyunu kullanacağı seçim merkezine eşi Melania Trump ile yerel saat ile 11'e doğru geldi.

Donald Trump'ın oy kullandığı sırada eşine bakarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.