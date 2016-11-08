ABD'de geceyarısı sandığa giden o köyden ilk sonuçlar geldi: Clinton 4 oy, Trump 2 oy

ABD'deki kritik başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar, Dixville Notch köyünden geldi. Sadece sekiz seçmenin bulunduğu köyde kazanan, Demokratların adayı Hillary Clinton oldu. New Hampshire eyaletindeki Dixville Notch köyündeki oylama, 1960'yılından beri olduğu gibi, geceyarısında günün ilk dakikalarında, yani diğer eyaletlerden en az sekiz saat önce yapıldı. Sandıktan Clinton'a dört oy çıkarken, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump iki oy aldı. Özgürlükçü Parti'nin adayı Gary Johnson bir oy alırken, sürpriz isim ise Cumhuriyetçilerin 2012'deki adayı Mitt Romney oldu. Dixville Notch köyündeki seçmenlerden biri de oy verirken, protesto amacıyla Romney'nin adını yazdı.

Hürriyet'teki habere göre, ABD'de Dixville Notch dışındaki sandıklardaki oy verme işlemi en erken TSİ 14.00'te başlayacak. Sandık açılış-kapanış saatlerinin eyaletten eyalete değişiklik gösterdiği ülkede, ilk sandıklar ise en erken TSİ 03.00'te kapanacak. Ancak sandık çıkış anketlerinin sonuçlarının Türkiye saatiyle gece yarısından sonra gelmeye başlaması bekleniyor.