Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Sözünüzü tutun, aksi taktirde bazı tedbirleri kendimiz alacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 200 kadar YPG'linin Fırat'ın doğusuna gitmediğini belirterek, ABD'ye "Sözünüzü tutun" diye seslendi. Çavuşoğlu, "Bir an evvel bunların da geri dönmesini bekliyoruz. Aksi taktirde bazı tedbirleri kendimiz alacağız" dedi.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı Bütçesi ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sunuş konuşmasında ‘FETÖ’ ile mücadelenin dış politikada önceliklerden bir tanesi olduğunu söyledi.

‘FETÖ'nün gerçek anlamıyla uluslararası bir terör örgütü olduğunu, bu nedenle mücadelenin yurtdışı boyutunun da çok önemli olduğunu savunan Çavuşoğlu, ‘FETÖ'nün faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde de girişimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Fethullah Gülen ve diğer örgüt üyelerinin iadesi için de çalışıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, bazı ‘FETÖ’ üyelerinin Türkiye'ye iade edildiğini, o ülkelerin ricası üzerine iade edilenlerin hepsinin ismini ise açıklamadıklarını belirtti. ABD'deki Gülen'in iadesi için de Adalet Bakanlığı ile birlikte çabalarını sürdürdüklerini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Şu anda en sağlam dosya, Washington’da”

"Gerekli belgeleri ABD makamlarına ilettik. Son olarak da Sayın Adalet Bakanı'mız Washington'u ziyaret etti. İlave belge ve delillerle yine orada temaslarını sürdürdü. Şunu söylemek isterim, şu anda ABD'nin elinde en sağlam dosya vardır. Yani geçici olarak tutuklaması ve bize iade etmesi için şu anda en sağlam dosya FETÖ ile ilgili Washington'da mevcuttur. ABD makamlarıyla her düzeyde yaptığımız temasta şu hususu vurguluyoruz: Bu teröriste sahip çıkmanın ilişkilerimize ciddi bir maliyeti olacaktır. İlişkilerimizde her hangi bir kırılma yaşanmasını istemiyorsanız ve müttefik olarak bizi önemsiyorsanız mutlaka bu terörist başını ülkemize iade etmelisiniz, aksi taktirde ilişkilerimizin etkilenmesi kaçınılmazdır. Bunu başından beri söylüyoruz. Kendileri de zaten Türkiye'deki kamuoyunun bu konudaki görüşünü çok iyi takip ediyorlar, biliyorlar."

“ABD sözünü tutmalı”

Fırat Kalkanı operasyonun kısa sürede başarılı olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Menbiç'in de Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esasen biz Menbiç'te YPG unsurlarının gelmesini istemedik, karşı çıktık. Ama ABD bize şöyle bir söz verdi: Bunlar sadece kenarda kalacaklar ve operasyon biter bitmez geriye dönecekler, yani Fırat'ın doğusuna gidecekler. Şu anda 200 civarında YPG'linin halen gitmediğini biliyoruz ve ABD'li muhataplarımıza da 'sözünüzde durun, siz bize söz verdiniz, bu şekilde güvenirliliğinizi de kaybediyorsunuz, yani 200 tane YPG'liye ya sözünüzü geçiremiyorsunuz, ya da gitmesini istemiyorsunuz. Bunun başka seçeneği yok. Zaten sözünüzü geçiremiyorsunuz o zaman böyle bir terör örgütüyle işbirliği yapmayın' diyoruz. Bizim haklılığımız da ortaya çıkıyor. Eğer geri göndermek istemiyorsanız o zaman bize açıkça söyleyin. Sözünüzde durmayacağınızı da açıkça söyleyin. Dürüst olun bizimle. Biz tüm ülkelere bizimle ilişkilerinizi sağlıklı yürütmek istiyorsanız, biz size karşı açığız, dürüstüz, siz de dürüst olun diyoruz. Bir an evvel bunların da geri dönmesini bekliyoruz. Aksi taktirde bazı tedbirleri kendimiz alacağız."