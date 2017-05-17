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Trump-Erdoğan görüşmesinde tercüme skandalı

Erdoğan ve Trump, ikili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapmıştı

17 Mayıs 2017 12:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da basına yaptığı açıklamanın tercümesinde yanlışlık yapıldı.

Washington Hattı'ndan İlhan Tanır'ın haberine göre, Erdoğan konuşmasında "Terör örgütleri ile ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının gelecegini ümit ediyoruz" derken, bu sözlerin Trump'a yapılan çevirisinde ise, "prensip dahilinde terörist örgütlere karşı bütün dünyada yapılan mücadelede, biz geçmişte yaptığımız hataları tekrarlayamayacağız, bu yolda beraberce çalışmaya devam edeceğiz" dendi.

Trump'ın bu çeviriyi duyduktan sonra başını salladığı ve söylenenden memnun olduğu görüldü.

Erdoğan'ın "YPG-PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir" sözlerinin çevirisinde 'terör örgütü' ifadesi kullanılmazken, Erdoğan'ın "muhatap alınması" sözleri ise "düşünülmesi" şeklinde çevrildi.

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