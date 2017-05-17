T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kritik görüşme sonrası açıklama yaptı

17 Mayıs 2017 02:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme sonrası, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Kalın'ın açıklaması şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirmiştir.

İkili ve heyetler arası görüşmeler kapsamında Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi vurgulanmış, ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. 

PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür.

Temaslar sırasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.”

 

ETİKETLER

erdoğantrumpibrahim kalın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24