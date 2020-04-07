Trump: Dünya Sağlık Örgütü batırdı, büyük oranda ABD tarafından finanse ediliyorlar ancak hâlâ Çin odaklılar

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürerek Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) sert bir dille eleştirdi.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DSÖ'yü, Koronavirüs salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçladı.
ABD Başkanı Trump, "DSÖ, bu defa gerçekten batırdı. Büyük oranda ABD tarafından finanse ediliyor ama bu örgüt nedense hâlâ Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz" diye yazdı.
Trump, DSÖ'nün, Covid-19 krizinin başlarında ABD'nin Çin'den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin de "Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?" ifadelerini kullandı.