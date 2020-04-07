Trump: Dünya Sağlık Örgütü batırdı, büyük oranda ABD tarafından finanse ediliyorlar ancak hâlâ Çin odaklılar

ABD Başkanı Donald Trump , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürerek Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) sert bir dille eleştirdi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DSÖ'yü, Koronavirüs salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçladı.

ABD Başkanı Trump, "DSÖ, bu defa gerçekten batırdı. Büyük oranda ABD tarafından finanse ediliyor ama bu örgüt nedense hâlâ Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz" diye yazdı.