Trump: Clinton'lar yıllarca sizi kullanıp yüz üstü bıraktı; Clinton: Trump'ın kapasitesi yok, beceriksiz

ABD Başkan adaylarından Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yeterli delege sayısına ulaştığının açıklanmasının ardından konuşan Trump'ın hedefinde Demokrat adaylardan Hillary Clinton vardı. Emlak zengini milyarder işadamı Hillary Clinton ve eşi eski başkanlardan Bill Clinton için "Sizi yüzüstü bıraktılar. Laf var, icraat yok. Sizi kullandılar ve sonra da yüzüstü bıraktılar" dedi. Clinton ise, Trump'ın beceriksiz, kapasitesi olmayan biri olduğunu ifade etti.

Hillary ve Bill Clinton'ı 'yıllarca oy çalmakla' suçlayan Trump, karşılığındaysa ülkeye hiçbir şey kazandırmadıklarını iddia etti.

Kasım ayındaki seçimde Başkan seçilmesi durumunda tablonun farklı olacağını savunan Trump, "Size her şeyi vereceğim. Son otuz, kırk, ell, yıldır arayıp da bulamadığınız, özlemini çektiğiniz her şeyi gerçekleştireceğim" diye konuştu.

Trump Başkan olması durumunda 'ABD'ye demokrasiyi geri getireceğini' de söyledi.

Clinton: Trump beceriksiz ve sorumsuz

Trump'ın başkan adayı olabilmek için yeterli delege sayısına ulaşmasını değerlendiren eski First Lady ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise düzenlediği basın toplantısında Trump'ı ABD'nin müttefiklerine hakaretle ve cinsiyetçilikle suçladı.

Clinton konuşmasında "Artık Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Başkan adayı olduğunu biliyoruz. En yakın müttefiklerimize hakaret eden, daha fazla ülkenin nükleer silaha sahip olması gerektiğini söyleyen, kadınları aşağılayan ve milyonlarca göçmeni sınır dışı etmekle tehdit eden bir adamdan bahsediyoruz" dedi.

Trump'ı 'Başkanlık için yeterli kapasitesi olmayan, beceriksiz ve sorumsuz birisi' olarak tanımlayan Clinton, Trump'ın bugün itibarıyla dünyadaki en etkili pozisyondan sadece bir adım uzak olduğunu ifade ederek seçmenlere dikkatli düşünerek karar vermeleri çağrısını yaptı.

Demokratlar cephesinde Clinton, Vermont Senatörü Bernie Sanders'la başkan adayı olabilmek için yarışa devam ediyor.

Ancak Clinton'ın delege sayısı bakımından Sanders'ın çok önünde olduğu ve başkan adaylığına oldukça yaklaştığı düşünülüyor.

ABD Başkanlık seçimi 8 Kasım'da yapılacak.