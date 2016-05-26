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Dünya
Deutsche Welle

AP: Trump adaylık için gerekli delege sayısına ulaştı

Associated Press, ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın delegelerden gerekli desteği aldığını yazdı

26 Mayıs 2016 21:51


Associated Press Haber Ajansı (AP) milyarder işadamı Donald Trump'ın ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışı seçimlerinde, Cumhuriyetçiler'in adayı olmak için gerekli delege sayısına ulaştığını belirtti.

AP delegelerle yaptığı görüşmeler sonucunda, çoğunun Trump'a oy vermeyi düşündüğünü kaydetti. AP'nin hesaplamalarına göre, Trump bu delegelerle birlikte 1238 delegeye ulaşabiliyor. Bu rakam da Trump'ın aday olabilmesinin önünü açıyor. Trump'a rakip olan bütün adaylar yarıştan çekildiklerini açıklamışlardı.

Ön seçim yarışının başında 17 adayı olan Cumhuriyetçi Parti, başkan adayını temmuz başındaki parti kongresinde kesinleştirecek.

Demokrat Parti'de ise Hillary Clinton ile Bernie Sanders arasında çekişme sürüyor. Clinton'un 2305, Sanders'in ise 1539 delegesi bulunuyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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