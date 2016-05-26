AP: Trump adaylık için gerekli delege sayısına ulaştı



Associated Press Haber Ajansı (AP) milyarder işadamı Donald Trump'ın ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışı seçimlerinde, Cumhuriyetçiler'in adayı olmak için gerekli delege sayısına ulaştığını belirtti.

AP delegelerle yaptığı görüşmeler sonucunda, çoğunun Trump'a oy vermeyi düşündüğünü kaydetti. AP'nin hesaplamalarına göre, Trump bu delegelerle birlikte 1238 delegeye ulaşabiliyor. Bu rakam da Trump'ın aday olabilmesinin önünü açıyor. Trump'a rakip olan bütün adaylar yarıştan çekildiklerini açıklamışlardı.

Ön seçim yarışının başında 17 adayı olan Cumhuriyetçi Parti, başkan adayını temmuz başındaki parti kongresinde kesinleştirecek.

Demokrat Parti'de ise Hillary Clinton ile Bernie Sanders arasında çekişme sürüyor. Clinton'un 2305, Sanders'in ise 1539 delegesi bulunuyor.