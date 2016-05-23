ABD'deki anketlerde Donald Trump, Hillary Clinton'un önüne geçti!

ABD'deki başkanlık seçimlerinden Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Demokratların başkan aday adayı Hillary Clinton'dan anketler de öne geçti.

ABC News ve Washington Post'un ortaklaşa düzenlediği ankete göre; Müslüman ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken Trump(Yüzde 46), muhtemel rakibi Clinton'ın (Yüzde 44) 2 puan önünde.

Oysaki ABC News ve Washington Post'un Mart ayındaki anketinde Clinton, Trump'ın 9 puan önünde görünüyordu...

NBC News ve Wall Street Journal'ın yaptığı ankete göre de Clinton (Yüzde 46) halen Trump'ın (Yüzde 43) 3 puan önünde. Ancak aynı anket Nisan ayında Clinton'ı milyarder işadamının tam 11 puan önünde gösteriyordu.

Dolayısıyla yapılan son anketler ivmenin Cumhuriyetçi Trump'ın lehine olduğunu ortaya koyuyor.