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Dünya

ABD'deki anketlerde Donald Trump, Hillary Clinton'un önüne geçti!

"Trump (Yüzde 46), muhtemel rakibi Clinton (Yüzde 44)"

23 Mayıs 2016 16:02

ABD'deki başkanlık seçimlerinden Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Demokratların başkan aday adayı Hillary Clinton'dan anketler de öne geçti.

ABC News ve Washington Post'un ortaklaşa düzenlediği ankete göre; Müslüman ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken Trump(Yüzde 46), muhtemel rakibi Clinton'ın (Yüzde 44) 2 puan önünde.

Oysaki ABC News ve Washington Post'un Mart ayındaki anketinde Clinton, Trump'ın 9 puan önünde görünüyordu...

NBC News ve Wall Street Journal'ın yaptığı ankete göre de Clinton (Yüzde 46) halen Trump'ın (Yüzde 43) 3 puan önünde. Ancak aynı anket Nisan ayında Clinton'ı milyarder işadamının tam 11 puan önünde gösteriyordu.

Dolayısıyla yapılan son anketler ivmenin Cumhuriyetçi Trump'ın lehine olduğunu ortaya koyuyor.

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