Trump-Biden karşılaşmasının moderatörü: Böyle raydan çıkacağını düşünmemiştim

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ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın ilk yüz yüze tartışma yayınında moderatörlük yapan Chris Wallace, 'kaosla geçtiği' söylenen yayın için üzgün olduğunu söyledi. Wallace, "Böyle raydan çıkacağını düşünmemiştim" dedi.

ABD Başkanı Trump ve rakibi Biden'ın 3 kasım genel seçimleri öncesi katıldığı ilk tartışma yayınında moderatörlük yapan Wallace, 'kaosla' geçen gecenin ardından New York Times'a konuştu. Gecenin geldiği durumla ilgili üzgün olduğunu söyleyen Wallace, Trump'ın ısrarla kuralları ihlal edeceğini ve Biden'ın sözünü keseceğini öngörmediğini söyledi.

Wallace "Böyle raydan çıkacağını düşünmemiştim" dedi ve devam etti "Bazı değerlendirmeleri okudum ve insanların yeterince müdahale etmediğimi düşündüklerini biliyorum. Bunun Başkan'ın stratejisi olacağını sanırım anlamadım, anlayamazdım da" dedi.

Wallace, meslekte bir profesyonel olduğunu söyleyerek "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım" diye ekledi.

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Trump ve Biden'ın ilk karşılaşması

Trump ve Biden'ın seçim öncesi ilk defa yüz yüze geldiği yayın izleyen pek çok kişi tarafından 'kaos' olarak nitelendirildi. Moderatör Wallace yayın boyunca pek çok kez adayları durdurmak zorunda kaldı. Wallace bir noktada Trump'a "Bu tartışmanın moderatörü benim ve sorularımı sormama izin vermenizi isterim" dedi. Trump'ın yanıtı ise "Sanırım onunla değil (Biden), seninle tartışıyorum" oldu.

Yayınla ilgili yapılan eleştiriler arasında moderatörün de adayları yeterli şekilde kontrol edemediği yorumu yapılmıştı.