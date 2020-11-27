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Dünya

Trump: Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon oyun hileli olmadığı ispatlarsa girebilir

"Onun çözülemeyen büyük bir sorunu var!"

27 Kasım 2020 23:09

ABD Başkanı Donald Trump, ''Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon oyun hileli olmadığı ispatlarsa girebilir'' açıklamasını yaptı.

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