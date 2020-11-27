Donald Trump: Biden'ın kazandığı Seçmenler Kurulu'nda resmileşirse Beyaz Saray'dan ayrılacağım

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ABD Başkanı Donald Trump, Seçmenler Kurulu'nun seçilmiş Başkan Joe Biden'a oy vermesi durumunda Beyaz Saray'dan ayrılacağını söyledi. ABD lideri, seçimleri kaybettiğini kabul etmeye ilk kez bu kadar yaklaştı.

Demokrat Biden, medya projeksiyonlarına göre 306 Seçmenler Kurulu oyu kazandı. Bu seçimleri kazanmak için gereken 270 delegenin oyundan daha fazla. Aynı sonuçlara göre Trump, 232 delegede kaldı. Biden, ülke genelinde de rakibine 6 milyondan fazla oy farkı attı.

Şükran Günü sebebiyle gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Seçmenler Kurulu'nun Biden'ı seçimin galibi ilan etmesi durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını ifade etti.

Bir gazetecinin sonuçların aleyhine resmileştirilmesi durumunda Beyaz Saray'dan ayrılıp ayrılmayacağını sorması üzerine, "Kesinlikle. Bunu yapacağımı zaten biliyorsun. Ancak bunu yaparlarsa hata yapmışlar demektir" diye konuştu.

Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine katılıp katılmayacağıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Seçim gününden bu yana ilk kez gazetecilerin sorularını kabul eden Trump zaman zaman saldırganlaşarak, bir gazeteciye "tüysiklet" ve "Benimle böyle konuşma" dedi.

"Henüz 2024 seçimleri hakkında konuşmak istemediğini belirten" Trump, "Aşılar için başarıyı kendininmiş gibi göstermesine izin vermeyin. Ben insanları onların tarihinde yapmadığı kadar çalışmaya ittim" ifadelerini kullandı.

Seçmenler Kurulu, neredeyse her zaman medyanın projeksiyonlarıyla uyumlu oy veriyor.

ABD'de bir adayın başkan olması için ulusal çapta daha çok oy kazanması değil, 538 'Seçmenler Kurulu' oyunun en az 270'ini kazanması gerekiyor. Bir aday, eyaleti kazandığı zaman o eyalet için belirlenmiş seçmenler kurulu oylarını alıyor. Yani bu sistemde seçmenin oyu direkt olarak başkanı belirlemiyor, yaşadığı eyaletin delegelerinin kime oy vereceğini belirliyor.