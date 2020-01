"Trump ABD Başkanı seçilirse, yeni first lady ikinci Carla Bruni olacak"

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adaylarından, emlak zengini Donald Trump'ın seçilmesi halinde emekli model olan eşi Melania Knauss-Trump da "first lady" olacak. Modellik kariyerinde verdiği çıplak pozlar ile tartışılan Melania Knauss-Trump, akıllara Fransa'nın eski "first lady"si Carla Bruni'yi getirdi. 2008 yılında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile evlenen Carla Bruni'nin çıplak pozları ülkede tartışmna konusu olmuştu.

Hürriyet yazarı Aslı Barış, ABD'nin top model "first lady" adayı Melania Knauss-Trump'ı yazadı.

Aslı Barış'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (4 Ekim 2015) nüshasında, "Beyaz Saray'ın en seksi 'First Lady'si top model Melania Trump" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

O, ABD’nin gelmiş geçmiş tüm başkan adayları arasında en çok tartışma yaratan isimlerinden biri: Emlak trilyoneri, televizyon yıldızı Donald Trump. 2016 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday adayı olduğunu açıklayan Trump, ABD başkanlığına talip olduğunu açıkladığı günden beri göçmenlerden esşcinsel evliliğine pek çok konuda sert söylemleriyle eleştiriliyor. Ancak siyasetçi, bir konuda herkesten üstün. Yanında First Lady’liğe oynayan eski süpermodel Melania Knauss-Trump var. Belki Trump’ın sinirli ifadesi ve garip saçıyla her yerde karşımıza çıkmasını istemeyebiliriz. Ama ‘Modern Sindirella’ olarak anılan Melania’nın First Lady olduğu bir dünyada yaşamak ister miyiz? Şüphesiz evet.

Neden Sindirella dendiğini anlatarak başlayalım işe... Melania, eski Yugoslavya, yeni Slovenya’nın Sevnica kentinde, araba satıcısı bir baba ve terzi anneden oluşan ortadirek bir ailenin kızı olarak doğdu. Mimarlık eğitimi aldı, üstüne dört dil öğrendi. 1996’da “Burada ekmek yok, iyisi mi New York’ta modelliği deneyeyim” diyerek Amerikan rüyasının peşine düştü. Modellikte başarılı da oldu. Ama şans, asıl iki sene sonra yüzüne güldü. Gece hayatını sevmeyen Melania’nın yolu, arkadaşının zoruyla gittiği dönemin popüler mekânı Kit Kat Club’a düştü. Orada ikinci eşi Marla Maples’dan yeni ayrılan, dönemin en zengin, en güçlü ve en gözde ismi 52 yaşındaki Trump’la tanıştı.



Trilyoner işadamı, 28 yaşındaki modele ilk görüşte aşık oldu, ancak reddedildi. Şöyle anlatıyor Trump: “Onu gördüm, vuruldum. Telefonunu istedim. Yanımda başka bir kadın olduğu için vermedi. Onu tuvalete kadar takip ettim, içeri bir kız arkadaşımı yollayıp yeniden istettim. ‘O versin’ demiş. Ev, iş, ne kadar numaram varsa verdim. ” Melania, üç ayda Trump’ın Manhattan’daki gökdeleninde 100 milyon dolar değerinde, altın varaklarla süslü çatı katına taşındı.



Çift, aşklarının ilk dönemini bir hayli göz önünde yaşadı. Melania, halihazırda başarılı bir modeldi. Ama ‘Trump’ın aşkı’ titri, onu farklı bir yere taşıdı. Misal: 2000’de GQ dergisinin kapağı. Melania, Trump’a ait jetin içinde bir postun üzerinde çıplak poz verirken içerik: “30 bin feet’in üzerinde sevişmek mükemmel.” Aynı yıl, Howard Stern’e verdiği bir demeçte de Trump’la her gün, bazen birden fazla cinsel ilişkiye girdiğini de açıkladı.

Beş yıllık ‘bol açıklamalı’ flört sürecinden sonra, çift Trump’a ait olan Palm Beach’teki 58 oda ve 33 banyosu olan ‘Mar-O–Lago’ malikânesinde evlendi. Kaderin oyunu, düğünde Trump’ın rakibesi Hillary Clinton da yer aldı. Melania’nın giydiği 600 bin TL değerinde Christian Dior tasarımı, tüm zamanların en ikonik gelinliklerinden biri sayılıyor. Model, aynı gelinlikle Vogue dergisinin de kapağını süsledi.



Altı yıl sonra çiftin çocukları Barron’ı dünyaya getiren Melania, aynı yıl Amerikan vatandaşlığına geçti. Çocuğunu ‘mütevazı’ yetiştirmeye çalışsa da, her gece oğluna kutusu 500 liralık havyarlı kremle masaj yaptığını da gururla anlatıyor. İnsanın 100 milyon dolarlık bir jeti, yıllık 60 milyon dolar geliri varsa, 500 liralık krem ’mütavazı’ gelir herhalde!

'Ben bilmem, eşim bilir'



İlginçtir: Dış görünüşü ve imajı itibariyle ‘silik bir eş’ olmanın yanından bile geçmese de, Melania, eşinin seçim kampanyasında hep geri planda. Bir ‘ben bilmem, eşim bilir’ durumu var. Üstelik Melania buna yıllar önce karar vermiş. 1999’da, Trump’la bir yıldır birlikteyken New York Times’a verdiği demece bakalım: “First Lady olursam, geleneksel bir imaj seçerim. Jackie Kennedy ve Betty Ford tarzı destekleyen bir eş olurum.” Yıl 2015, değişen bir şey yok. İşte People dergisine verdiği son röportaj: “Donald sürekli seyahatte. Oğlumuzun da ilgiye ihtiyacı var. O yüzden evdeyim, zaten siyaset yapmak eşimin bildiği bir şey.”



Görünen o ki, Donald Trump da Melania’nın ön planda olması için yanıp tutuşmuyor. Melania, bu zamana kadar olan kampanyalar sırasında sadece iki kez eşinin yanında bulunurken, Donald’ın kızı Ivanka, tüm etkinliklerde babasının yanında. Trump, evladı hakkında garip demeçler vermekten geri kalmıyor. İşte Rolling Stones söyleşisinden inciler: “Ivanka muhteşem bir kadın. Mutlu bir evliliğim olmasaydı, tabii babası da olmasaydım işler farklı olurdu.”

Bu tip şakalar, “Obama Amerikan vatandaşı mı? Kimliğini göstersin” türü ani çıkışlar yadırgansa da, Melania eşinin arkasında: “Donald bazılarına garip gelebilir ama o türünün tek örneği. Fakat insanlar onun başarılarını takdir etmektense, saçıyla dalga geçmeyi seçiyor.”



Melania olmazsa Kim!

O, top model, iyi bir eş ve anne, kozmetik ve saat markası da kuran bir işkadını. Parmağında 13 karatlık tek taş, hatta ‘tek kaya’yla moda haftalarında boy gösteren bir stil ikonu. Melania Trump ‘parti kur, oy verelim’ dedirtecek kadar ihtişamlı. Ama eğer eşi Donald seçimi kaybederse First Lady olamayacak. Yine de panik yok: Kanye West, bir sonraki seçimlerde başkan adayı olacağını açıkladı. Yani Kim Kardashian’ı First Lady olarak görme ihtimalimiz var!