Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen desteği verildiği ortaya çıktı

Amerikan medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'a dün oksijen takviyesi yapıldığı belirtildi.

Yetkili, dün helikopterle Walter Reed Askeri Hastanesine getirilmeden hemen önce Trump'a bir süre oksijen desteği verildiğini ifade etti.

"Gayet iyi hissediyorum"

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Trump, şunları kaydetti:

"Walter Reed Hastanesindeki doktorlar, hemşireler ve harika iş çıkaran diğer herkesle onlara diğer kurumlardan katılan diğer doktorlar inanılmaz. Bu salgın hastalıkla mücadelede son 6 ayda harika bir ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla gayet iyi hissediyorum."

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Twitter hesabından Covid-19'a yakalandığını duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

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