ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavisi 5 gün sürecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, "Başkanın sağlık durumu çok iyi. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim. Tedavisi 5 gün sürecek" dedi.

Dünden beri Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama geldi.

Açıklamada, "Başkanın sağlık durumu çok iyi. Covid-19 hastalığından ya da tedavilerden kaynaklanan herhangi bir komplikasyon olmaması adına yakından takip ediyoruz. Ruh hali son derece iyi. Oksijen maskesine bağlı değil ve nefes alma ya da yürüme güçlüğü geçmiyor, morali iyi. 24 saattir ateşi yok" ifadelerini kullanıldı.

Beyaz Saray, dün ABD Başkanı Trump'ın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü açıklamıştı.

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