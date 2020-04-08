Trump'a, "Çin yanlısı olmakla" itham ettiği Dünya Sağlık Örgütü'nden yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı ve verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurduğu Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yanıt geldi.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nü yanlış tavsiyeler vermekle itham ederek, "DSÖ batırdı, büyük oranda ABD tarafından finanse ediliyorlar ancak hâlâ Çin odaklılar" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın ithamlarına yanıt veren DSÖ, Çin yanlısı bir tutumları olmadığını söyleyerek, Koronavirüs küresel salgının en zorlu evresinde mali yardımları kesmenin doğru bir zamanlama olmadığını ifade etti.

Çin'in vakaların erken tespit edilmesi konusunda çok yoğun çalıştığını belirten DSÖ, salgının ülke sınırlarının dışına çıkmaması için vakaların temas ettiği kişilerin yolculuk yapmalarını engellediğini belirtti.

ABD, DSÖ'ye 2019'da 400 milyon dolar, ikinci sıradaki Çin ise 44 milyon dolar mali yardım aktardı.

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