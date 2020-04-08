Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'deki vaka sayısında geçen hafta ciddi artış yaşandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'de geçen hafta yaşanan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının artışına dikkat çekti.

Sanal basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, "Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız. Bildirilen vakaların yüzde 60'ı İstanbul'dandı" dedi.

Klug, yaklaşan Paskalya tatili hafta sonunun da, "sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmek için doğru zaman olmadığını" söylerken, "Şu an önlemleri rahatlatma zamanı değil. Ortak önlemleri iki, üç kat artırma zamanı" ifadesini kullandı.

"Mücadeleye devam etmeliyiz" diyen Kluge, 'salgında sona yaklaşıldığının düşünülmesinin tehlikeli olduğunu, virüse karşı rehavete yer olmadığını' ekledi.

Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian da Türkiye'nin en yüksek vaka artış oranlarına sahip olduğuna dikkat çekmişti.