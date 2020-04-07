Trump, 2 trilyon doları denetlemekle görevli Glenn Fine'ı görevden aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2 trilyon dolarlık yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ekonomik yardım paketini denetlemekle görevli Başmüfettiş Vekili Glenn Fine'ı görevden aldı.

Pentagon Müfettişlik Bürosu Sözcüsü Dwrena Allen yaptığı açıklamada, "Bay Fine, artık Mücadele Denetleme Komitesinde değil" diyerek müfettişin görevden alındığını doğruladı.



Fine'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama yapılmazken yerine Çevre Koruma Dairesi Genel Müfettişi Sean O'Donell'ın getirildiği belirtildi.

Fine'ın ayrıca, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığı görevinden de alındığı açıklandı.

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Bu gelişmenin, ABD Hazine Departmanı'nın küçük işletmelerin desteklenmesi için Kongre'den 200 milyar dolar daha talep etmek istediğini açıklaması üzerine geldi.



ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'den geçen 113 milyar dolarlık iki acil yardım fonunu imzaladıktan sonra Mart ayı sonunda korona virüsle mücadelede kullanılmak üzere 2 trilyon dolarlık Yardım ve Ekonomik Güvenlik (CARES) kanununu imzalamıştı.