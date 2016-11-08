True Detective’in yaratıcısından yeni film

2014 yılına ve hatta sonrasına damga vurmuş, 5 alanda Emmy ödülllü dizi True Detective’in yaratıcısı Nic Pizzolatto’nun 2010 yılında yazdığı roman Galveston film oluyor. En İyi İlk Roman dalında Edgar Ödülü’ne aday olan kitap, aynı anda hem akciğer kanseri olduğunu öğrenen hem de patronu tarafından düzenlenmiş bir suikastten son anda kurtulan kovboyvari karakter Roy Caddy’nin suikastin ardından kurtardığı gizemli bir genç kız ile düşmanlarından kaçmak için çıktıkları yolculuğu ve başlarından geçen çeşitli maceraları işliyor.

playtusu’nda yer alan habere göre, Fransız yönetmen, aktris, model, yazar ve hatta şarkıcı olan Mélanie Laurent’ın yöneteceği film, En İyi Film dalında Gotham Bağımsız Film ödülüne aday olan Take Shelter’in prodüktörü Tyler Davidson başta olmak üzere Jean Doumanian, Patrick Daly, Kevin Flanigan ve Sean O’Brien’ın ortak yapımı olacak.

Lone Survivor, 3: 10 to Yuma gibi birçok başka yapımda da aksiyon filmlerindeki başarısını göstermiş Ben Foster ve The Neon Demon, Maleficent filmlerinde başrollüğü deneyimlemiş yükselen yıldız Elle Fanning’in başrolleri paylaşacağı film için Ocak ayında çalışmalara başlanacak.

2011 yılında Janus Metz tarafından sinemaya uyarlanacağı ve başrolünde Matthias Schoenaerts’ın boy göstereceği açıklanan film, bir türlü çekim aşamasına geçilmeyince aktör de yönetmen de projeden çekilmişti. Daha önce Respire ve Les Adoptes filmlerini yöneten Laurent’ın ilk İngilizce filmi olacak.

Filmi izlemeden önce kitabını okumayı sevenler, boşuna Galveston diye kapı kapı dolaşmayın; çünkü kitap Türkçeye, Saklan Kaç Vur şeklinde çevrildi.