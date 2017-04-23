TRT'nin Uluslararası 23 Nisan Şenliği'ne katılan ülke sayısı 65'ten 26'ya geriledi!

TRT yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) 1979 Çocuk Yılı kapsamında dünya barışına katkı amacıyla tasarladığı ve aynı yıl hayata geçirdiği "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"ne katılım bu yıl 26 ülkeye kadar geriledi. TRT’nin çok uzun bir zaman diliminde 65 ülke ve yüzlerce çocuğa ev sahipliği yapılan dönemleri mazide kalmış görünürken bu organizasyonda "dış politika"nın rolü tartışma konusu oldu.

Tunca Toskay: Dış politikanın seyri etkileyebilir

TRT'nin başarılı yapımlarına damgasını vurduğu dönemin genel müdürü, siyasetçi Prof. Tunca Toskay, T24’e katılımın düşmesinin değişik sebepleri olabileceğini belirtirken dış politika faktörüne dikkat çekiyor. Toskay, "Dış politikanın o ülkelerle olan politikanın seyri etkileyebilir, ülkenin yöneldiği ağırlık verdiği coğrafyalar etkileyebilir" diyor.

Kabadayı: 1980’de 3, Körfez krizinde 21 ülke katıldı, normale dönüldüğünde 65 ülkeye çıktı

TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği’nin yaklaşık 25 yıl koordinatörlüğünü yapan ismi kurumdan emekli Güler Kabadayı, TRT’nin bu organizasyona aylar öncesinden başladığını neredeyse her şeyin bu organizasyon için seferber edildiğini söyledi. Galler, Danimarka, Almanya, ABD, İsveç, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, İsrail, İsviçre, Avusturya, Yeni Zelanda gibi ülkelerden katılımlara dikkat çeken Kabadayı, "1979’da ilk şenlik programında 5 ülke geldi, 1980’de 3, Körfez krizinde 21 ülke. Ancak, Türkiye’nin dış politikasında bu sorunlar düzelince bir sonraki yıl tekrar katılım yükseldi" diye konuştu.

Özmen: En az 30 ülke ile başlar 65 ülkenin katılımına yükselirdi

Hürriyet gazetesinin çok uzun süreli TRT muhabirliğini yapan emekli gazeteci Filiz Özmen, şenlikle ilgili "En az 30 ülke ile başlar 65 ülkeyi bulurdu" dedi. TRT’de bu işle ilgili 80 mihmandar görevlendirilen günleri de hatırlatan Özmen, "Yılını hatırlayamadım ancak, İtalyanca için bir ayarlama yapılamamıştı ve TRT’nin başarılı devamlılık spikerlerinden Necla Erol çocuklara rehberlik bile yapmıştı. Amerika'dan Endonezya'ya çok geniş bir yelpazeyi kapsardı ve yanılmıyorsam o zaman dünyada çocuklar için bu kadar büyük organizasyon yapan kurum da yoktu" dedi.

TRT’nin görkemli şenliklere imzasını attığı 23 Nisan Uluslararası Şenlik organizasyonuna ilişkin dünden kareleri eski genel müdür Prof. Tunca Toskay, kurumda 25 yıl şenlik koordinatörü görevi yapan Güler Kabadayı ve Hürriyet gazetesinin emekli TRT muhabiri Filiz Özmen T24’e değerlendirdi.

"ABD’den gelen bir şenlik çocuğunu evimizde misafir ettik"

Tunca Toskay: Benim döneminde Amerika katılmıştı. Hatta gelen çocuklardan birini misafir etmişti. Değişik sebepleri olabilir, dış politikanın o ülkelerle olan politikanın seyri etkileyebilir, ülkenin yöneldiği ağırlık verdiği coğrafyalar üçüncü bir nokta da teorik olarak söylüyorum TRT’nin bu organizasyonunu yapan biriminin ve TRT yönetiminin bu işe ne kadar önem verdiği ve uygulamayı ne derece başarı yürüttüğü etkiyebilir hem katılımı hem de katılan ülkelerin çeşidine.

Bizim dönemimizde dış politika olarak komşularımızla öyle çok fazla gergin olmadığımız bir dönemdi. Dışişleri Bakanlığı çok oturmuş gelenekli olan bir kurum onların yönetimde gayet iyi gidiyordu. Benim dönemimde ABD’den bir şenlik çocuğunu bir haftadır fazla evimizde misafir ettik.

Özmen: TRT aralık ayından itibaren çalışmalara başlardı

Hürriyet gazetesinin o dönem TRT muhabiri Filiz Özmen: "Kurumun en prestijli organizasyonlarından biriydi, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği . Amacı Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği tek çocuk bayramını tüm dünya ülkelerinin çocukları ile kutlamaktı. Kurumun Çocuk Programları Müdürlüğü hazırlardı, Tekin Özertem müdür, rahmetli Canan Meray Başkanlığında Gülseren Çarkacı, Güler Kabadayı için organizasyon çalışmaları neredeyse Aralık ayından başlardı ülkelere davetler yapılır ve okullar saptanırdı. Veliler ziyaret edilerek ağırlama komiteleri oluşturulur ve verilecek hediyeler ayarlanırdı. Bu hummalı çalışma sadece kurum da değil o dönem TRT’de görev yapan muhabirler için de söz konusuydu. Halit Kıvanç gerçekten kıvançla her yıl titizlikle provalara katılır ve sunardı. Bu çalışmalar gazetelerde ve dergilerde geniş olarak yer alırdı.

"En az 30 ülke ile başlar 65 ülkeyi bulurdu"

"Yılını şimdi anımsamıyorum ama 80 mihmandar görevliydi. Ancak İtalyanca için bir ayarlama yapılamadı ve TRT’nin başarılı devamlılık spikerlerinden Necla Erol çocuklara rehberlik bile yapmıştı. Amerika'dan Endonezya'ya çok geniş bir yelpazeyi kapsardı ve yanılmıyorsam o zaman dünyada çocuklar için bu kadar büyük organizasyon yapan kurum da yoktu."

Güler Kabadayı: Aborjinli çocuklar yağmura rağmen dans etmişlerdi

TRT’nin şenlik organizasyonun yaklaşık 25 koordinatörü Güler Kabadayı: "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği şimdi yalnızca ’23 Nisan Çocuk Şenliği’ diyorlar. Biz, Tekin Özertem, Canan Meray Arısoy ile başlamıştık ama 10 yıl sonra görevleri nedeniyle ayrılmak durumunda kaldılar. Bu iş 1979 yılında başladı. Genel koordinatörlük ve başkan yardımcılığı görevini yaklaşık 25 yıl yürüttüm. Gelen çocuklar ailelerde konuk kalıyordu sanırım şimdi otellerde. Pek çok Avrupa ülkesi gelirdi. Ama biz bunlar için özel çaba gösterirdik. Hem bizim kendi çabamızla bulduğumuz adreslere de yazardı. bulduğumuz adreslere bireysel olarak adreslere yazardık, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ulaşabileceğimiz tüm adreslere ulaşırdık. TRT’ye yardımcı olmak açasından önemliydi.

"Bütün ülkelerle ilişkilerimiz iyiydi"

O dönemde, bütün ülkelerle ilişkilerimiz iyiydi. Fransa’da sosyal ilişkilerde bir sorun vardı çözüldükten sonra şenliğe geldiler. Yunanistan çok önemliydi ve onları temsilen Rodos’tan bir gurup geldi. İsrail vardı. Avusturya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Almanya Galler geldi. Amerika bir kaç kez geldi.Yeni Zelanda gelmişti. Aborjinler, onlar üstleri çıplak ayakları çıplak Anıtkabir ziyaretinde bir yağmur başladı, o yağmurda dans ettiler.

"Bu yıl 26 ülkeden katılım"

39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği bu yıl ‘Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkenin katılımıyla Nevşehir'de gerçekleştiriliyor.