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Yaşam

TRT'den John Lennon'a 'din' sansürü

2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde TRT spikeri ilginç bir olaya imza attı

14 Ağustos 2012 11:40

2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreni canlı yayınlayan TRT'de John Lennon'ın şarkı sözleri sansürlendi.

2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde TRT spikeri ilginç bir olaya imza attı.

John Lennon'ın 'Imagine' şarkısı çalınırken TRT spikeri şarkının sözlerini çevirmeye başladı.
Spiker, şarkının sözlerini "Hayal edin ki; hayal edin ki hiç sınır olmasın, aslında zor değil ki öldürmek veya ölmek olmasın, hayal edin bütün insanlar hayatını barış içinde yaşasın" diye çevirdi. Ancak şarkının "No religion too" (Dinler de olmasın) kısmını çevirmedi.

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