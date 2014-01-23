TRT'den buz patenine dekolte yasağı mı, ücret pazarlığı mı?

TRT’nin buz pateni yarışmalarını sporcuların giydiği kıyafetlerin dekolte olması nedeniyle yayınlamadığı iddia edildi, TRT'den yalanlama geldi.

Aysel Alp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, TRT, buz pateni yarışlarını kıyafetlerin dekolte olması nedeniyle 4 yıldır yayınlamadığı ve Kış Olimpiyatları'nda da yayınlamayacağı iddialarını yalanlayarak, pazarlık nedeniyle yayınlamamayı düşünüyorduk ancak anlaşma sağlandı yayınlayacağız, dekolte yüzünden olsa yüzme ve voleybol müsabakalarını da yayınlamazdık'' dedi.

TRT Avaz’dan yayınladılar

2011’de Erzurum’daki ‘Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nda Alper Uçar ve Türk vatandaşlığına geçen Ukraynalı Alisa Agafonova gümüş madalya aldı. Alisa, buz pistine alışılmışın dışında kapalı bir kıyafetle çıktı. TRT bu iki sporcunun müsabakasını yayınladı. Ancak yayın TRT yerine TRT Avaz’dan yapıldı.

Türk sporcular vardı

TRT, 4 milli sporcumuzun katıldığı 14-19 Ocak’taki Avrupa Şampiyonası’nı ise yayınlamadı.

7-23 Şubat’ta Rusya’nın Soçi kentindeki ‘2014 Kış Olimpiyatları’nın yayın hakkını alan TRT’nin buz pateninde kadınlar, çiftler ve buz dansı kategorileri yine aynı gerekçeyle yayınlanmayacağı belirtiliyor.

TRT: Yayınlayacağız

TRT yaptığı açıklamada buz pateni yarışmalarını yayınlama konusunda tereddüt yaşadıklarını ancak bu tereddütün kıyafetler yüzünden değil, firma ile yapılan pazarlıktan kaynaklandığını söyledi.

TRT yetkilileri "Buz pateni yarışmalarını yayınlayıp yayınlamama tereddüdü kıyafetten değil; firma ile süren pazarlıktan kaynaklandı. Fiyatı yüksek bulduğumuz için pazarlık yaptık ama onlar bugüne kadar bir devlet kurumu olan TRT'nin pazarlık yapmasına alışkın değillerdi. Önce şaşırdılar ama sonra fiyatta anlaşma sağladık. Yaklaşık yüzde 20'lik bir indirim aldık ve tüm buz pateni yarışlarını yayınlama anlaşması sağladık" açıklamasında bulundu.

‘Hassasiyet olsa yüzme ve voleybolu da yayınlamazdık’

Buz pateni yarışlarının TRT-3 üzerinden yayınlanacağını belirten TRT yetkilileri, kıyafet hassasiyeti olmadığını vurgulayarak "Eğer böyle olsaydı yüzme ve voleybol müsabakalarını da yayınlamazdık. İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonasını da yayınlamazdık" dediler.