TRT'den bilim kurgu dizi

Filinta dizisinin ilk yaratıcı ekibinde olan Bülent Turgut, fantastik bilim kurgu projesine hazırlanıyor.

TRT, Bülent Turgut'un, İstanbul'un gelecek yüzyıllarını anlatacağı "2050 Kod" adıyla çekilmeye hazırlanan fantastik bilim kurgu dizi projesine imza atacak.

İlk 13 bölümün ardından, ikinci 13 bölüm için ortak yapımcıların olacağı bu fantastik bilim kurgu dizisi için şimdiden İngilizler, Amerikalılar ve Ruslar ile görüşülmeye başlandığı öğrenildi.



2017 yılı itibariyle yayınlanması beklenen dizinin ilk 13 bölümünün çalışmaları hızla devam ediyor.