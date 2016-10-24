T24 LogoT24 Logo
Medya

TRT'den bilim kurgu dizi

"2050 Kod" isimli dizide 2050 yılının İstanbul'u anlatılacak

24 Ekim 2016 16:55

Filinta dizisinin ilk yaratıcı ekibinde olan Bülent Turgut, fantastik bilim kurgu projesine hazırlanıyor.

TRT, Bülent Turgut'un, İstanbul'un gelecek yüzyıllarını anlatacağı "2050 Kod" adıyla çekilmeye hazırlanan fantastik bilim kurgu dizi projesine imza atacak. 

İlk 13 bölümün ardından, ikinci 13 bölüm için ortak yapımcıların olacağı bu fantastik bilim kurgu dizisi için şimdiden İngilizler, Amerikalılar ve Ruslar ile görüşülmeye başlandığı öğrenildi.

2017 yılı itibariyle yayınlanması beklenen dizinin ilk 13 bölümünün çalışmaları hızla devam ediyor.

ETİKETLER

TRTbilim kurgu2050 kodFilinta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24