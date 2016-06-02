TRT'de yayınlanan Filinta dizisi için 57 milyon TL ödenmiş

TRT'de yayınlanan Filinta dizisinin 56 bölümü için bugüne kadar yapımcı şirkata 57 milyon TL ödendiği ortaya çıktı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in TBMM KİT Komisyonu’nda sorduğu “Filinta dizisine bölüm başına kaç lira ödenmiştir?", "Filinta dizisi kaç bölüm yayınlanmıştır?", "Kaç bölümlük anlaşma yapılmıştır?” sorularına yanıt TRT’den geldi.



TRT’nin verdiği yanıtta, Filinta dizisi 56 bölüm yayınlandı ve toplamda Es Yapım’a 57.150.000 TL ödeme yapıldığı belirtildi.

Gazeteport'un haberine göre; TRT tarafından KİT Komisyonu’na gönderilen yazıda Filinta için yapılan açıklama şöyle; TRT’nin KİT Komisyonu’na gönderdiği Filinta dizi maliyeti belgesinde 15 bölüm için bölüm başına 850 Bin TL ödendi. sonraki 34 bölüm için bölüm başına 1 milyon 100 bin lira 7 bölüm içinde bölüm başı 1 milyon TL ödendi. Toplamda 56 bölüm yayınlanan Filinta’ya TRT’nin kasasından 57 milyon 150 bin TL ödendi.

Tayyip Erdoğan seti ziyaret etmişti

19 Nisan 2015’te Tayyip Erdoğan Filinta’nın Kocaeli SEKA Park’taki platosunu ziyaret ederek yönetmen koltuğuna oturmuş ve bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmadığını belirtmişti.