TRT'de 'Leyla ile Mecnun' sürprizi

TRT 1'de geçen sezon sonunda, yeterli reyting alamaması gerekçe gösterilerek yayından kaldırılan Leyla ile Mecnun'un yayınlanmayan bölümünü ekrana taşıyacak

Leyla ile Mecnun dizisi yeni bölümüyle TRT için çekilen ancak yayınlanmayan 104. bölümü TRT 1'de Çarşamba gecesi 00.45'de ekrana gelecek.TRT 1, Leyla ile Mecnun'un tanıtım fragmanını da yayınladı.

Dizinin yayından kaldırılmasında, oyuncularının Gezi Parkı direnişine katılmasının etkili olduğu da iddia ediliyor.

'Ben de Özledim'in finali aynı gece

Leyla ile Mecnun ekibinin Star'da yayınlanan dizisi Ben de Özledim ise aynı gece 23.30'da ekrana gelecek ve final yapacak.

TRT'nin Ben de Özledim'in final gecesinde Leyla ile Mecnun'un ellerinde olan yeni bölümünü yayınlaması ise Star'a karşı ilginç bir yayıncılık hamlesi oldu.