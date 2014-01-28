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Yaşam

TRT'de 'Leyla ile Mecnun' sürprizi

Ekranın fenomeni Leyla İle Mecnun TRT 1'de 103 bölüm yayınlandıktan sonra geçen sezon sonunda ani bir kararla yayından kaldırılmıştı

28 Ocak 2014 21:13

TRT 1'de geçen sezon sonunda, yeterli reyting alamaması gerekçe gösterilerek yayından kaldırılan Leyla ile Mecnun'un yayınlanmayan bölümünü ekrana taşıyacak
Leyla ile Mecnun dizisi yeni bölümüyle TRT için çekilen ancak yayınlanmayan 104. bölümü TRT 1'de Çarşamba gecesi 00.45'de ekrana gelecek.TRT 1, Leyla ile Mecnun'un tanıtım fragmanını da yayınladı. 
Dizinin yayından kaldırılmasında, oyuncularının Gezi Parkı direnişine katılmasının etkili olduğu da iddia ediliyor.
 

'Ben de Özledim'in finali aynı gece

 
Leyla ile Mecnun ekibinin Star'da yayınlanan dizisi Ben de Özledim ise aynı gece 23.30'da ekrana gelecek ve final yapacak. 
TRT'nin Ben de Özledim'in final gecesinde Leyla ile Mecnun'un ellerinde olan yeni bölümünü yayınlaması ise Star'a karşı ilginç bir yayıncılık hamlesi oldu. 

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