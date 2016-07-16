TRT'de darbe girişiminin bildirisi okunurken diğer kanallarda dizi, şov programı ve film yayınlanıyordu!

Kendine “Yurtta Sulh Konseyi” adı veren cuntanın dün akşam saatlerinde düzenlediği darbe girişiminin bildirisi 23.20 sularında okunduğu sırada ATV, Show TV, Kanal D, Fox TV, Star, TV8 ve Kanal 7 televizyonlarında şov programları, diziler ve filmler yayınlandı.

Darbe bildirisinin okunduğu sırada ATV’de Rengarenk, Fox TV’de N’olur Ayrılalım dizileri yayınlanırken, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Ben Bilmem Eşim Bilir, TV 8’de Saba Türmer ile Oyuna Geldik şov ve yarışma programları ekrandaydı.

Cuntacıların zor kullanarak TRT binasını işgal edip okuttukları bildirinin okunduğu dakikalarda Star ve Kanal 7 film yayınlandı. Star, Dünya Savaşı adlı filmi ekranına taşırken, Kanal 7 ise Dokunmayın Şabanıma adlı yerli filmi yayınlayarak izleyicileriyle buluştu.

“Yurtta Sulh Konseyi” adlı cuntanın “TSK yönetime el koymuştur” diyerek TRT’den yayınladığı bildiri okunmadan önce cuntaya bağlı askerlerin TRT binasını işgal ederek çalışanları ters kelepçeyle gözaltına aldığı, bildirinin ise silah zoruyla okutulduğu, bildiriyi okuyan Tijen Karaş’ın cuntacıların elinden kurtulduktan sonra yaptığı yayındaki sözleriyle öğrenilmişti.

Tijen Karaş’ın TRT binası cuntacıların işgalinden kurtarıldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Stüdyomuzda ve haber merkezimizde alıkonulduk. Bir anda tehdit edildik, her hareketimiz izlendi. Silahlı kişiler tarafından bildiriyi okumaya zorlandım. TSK adına bu eylemi gerçekleştirdiklerini bize zarar vermeyeceklerini ve milletin iyiliği için yaptıklarını söyleyen silahlı bir grup tarafından alıkonulduk. Ellerimiz arkadan bağlandı. Silahla tehdit ederek, bir bildiri okumamı istediler. O bildiriyi canlı olarak yayınlayacaklarını ve tüm Türkiye7den yayınlayacaklarını ifade ettiler. O şartlarla okudum. Stüdyoda şu anda bizi seven milletimizle birlikteyiz. Çok şükür başımıza bir şey gelmedi, çok şükür ayaktayız"