TRT'de darbe bildirisini okutan yarbay tutuklandı

Darbe girişimi sırasında TRT'de darbe bildirisini okutan Yarbay Ümit Gençer tutuklandı.

Gençer, dün getirildiği Ankara Adliyesinde, savcılık sorgusu sonrasında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gençer, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin ardından tutuklandı.

Ankara'da, çeşitli rütbelerdeki 339 asker dün tutuklanmıştı.

12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra yaşanan darbe girişiminde kendilerine 'Yurtta Sulh Konseyi' adını veren cuntacılar TRT'yi de basmıştı. Cuntacılar TRT spikeri Tijen Karakaş'a sıkıyönetim bildirisini okutmuştu.



Karakaş o anları şöyle anlatmıştı: "Stüdyomuzda ve haber merkezimizde alıkonulduk. Bir anda tehdit edildik, her hareketimiz izlendi. Silahlı kişiler tarafından bildiriyi okumaya zorlandım. TSK adına bu eylemi gerçekleştirdiklerini bize zarar vermeyeceklerini ve milletin iyiliği için yaptıklarını söyleyen silahlı bir grup tarafından alıkonulduk. Ellerimiz arkadan bağlandı. Silahla tehdit ederek, bir bildiri okumamı istediler. O bildiriyi canlı olarak yayınlayacaklarını ve tüm Türkiye'den yayınlayacaklarını ifade ettiler. O şartlarla okudum."

