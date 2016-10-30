T24 LogoT24 Logo
Medya

TRT'de 'darbe bildirisi' okutulan Tijen Karaş: Obama fark etmiş, biz geriden seyrediyoruz

"Ortaokula kadar kekemeydim"

30 Ekim 2016 22:42

TRT’de 15 Temmuz gecesi 'darbe bildirisi' okutulan sunucu Tijen Karaş, "Gittikçe cahilleşiyoruz. F harfi biçiminde, iki satır okuyoruz" dedi. Karakaş "ABD Başkanı Barack Obama, bunu fark ederek geliştirilebilir fikirler üretilmesinin önünü açan bir proje hazırlamış. Türkiye’de biz hala geriden seyrediyoruz" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun davetlisi olarak Bursa’ya gelen TRT Haber haber sunucusu Tijen Karaş, darbe girişiminin yapıldığı gece yaşadıklarını ve sonrasında bundan nasıl etkilendiğini anlatan Karaş, o gece meslek hayatının en kötü gecesini yaşadığını söyledi. Başından geçenleri anlatırken zaman zaman duygulandığı gözlenen Karakaş, artık darbe gecesini anlatmak istemediğini, medya ve gazetecilik üzerine konuşmayı tercih ettiğini belirtti.

"Sadece ara başlıklarına bakıyoruz"

Yeni yetişen nesillerin sosyal medyada çok fazla zaman harcadığına ve okumaktan uzaklaştığına dikkat çeken Karakaş şunları söyledi:

"Yeni medya çağında gençlerin beyinleri değişmiş durumda. Gittikçe cahilleşiyoruz ve gittikçe ’F’ tipi okumalarla yetinen bir nesil yetişiyor. Sınırlı karakterle birçok haber var. ’F’ harfi biçiminde, iki satır okuyoruz, sonra aşağı doğru sadece ara başlıklarına bakıyoruz. Alt metinleri okumuyoruz. Buna ’F’ tipi okuma deniyor. Eski gazete okuma alışkanlığının yaşaması mümkün değil bu ortamda. ABD Başkanı Barack Obama, bunu fark ederek, akıllı beyinlerin yeni medyada uyum sağlayıp geliştirilebilir fikirler üretmesinin önünü açan bir proje hazırlamış. Türkiye’de biz hala geriden seyrediyoruz. Ve ne yazık ki sosyal medyadaki cehaletin artmasına rağmen bizim bunu önleyebilecek bir projemiz yok."

"Ortaokula kadar kekemeydim"

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Karakaş, kariyerini anlatırken küçük bir sırrını da öğrencilerle paylaştı. "Aslında ben ortaokula kadar kekemeydim" diyen Karaş, "Bu meslek sayesinde kendimi geliştirerek yavaş ve hızlı konuşmayı öğrendim, itiraf ediyorum" ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

TRTdarbe bildirisiTijen Karaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24