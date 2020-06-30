TRT yöneticisinin torpil isyanı

Milliyet Yazarı Ali Eyüboğlu, TRT 1’in kanal koordinatörlüğü görevini yürüten Kurtuluş Zeydan’ın yaptığı torpil isyanını yazdı.

Zeydan’ın aşiret mensubu olması nedeniyle sık sık torpil isteği ile kapısının çalındığını belirten Eyüboğlu, deneyimli televizyoncunun bu nedenle attığı o tweet’e de köşesinde yer verdi.

İşte Eyüboğlu’nun yazısındaki o bölüm: "Yıllarca TRT’nin çeşitli kademelerinde çalışan, bir dönem TRT 1’in kanal koordinatörlüğü görevini yürüten Kurtuluş Zeydan, artık İç Yapımlar Dairesi’nde yönetici. Aşiret mensubu Zeydan, TRT’ye girmek için torpil isteyenlerden öylesine bunalmış olmalı ki, Twitter’dan şu ‘zorunlu açıklama’yı yaptı: "Sevgili eş, dost ve akrabalarım. Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum, ama benim TRT’ye insan alacak gücüm, kudretim yok. Beni TRT’den sorumlu bakan ya da TRT genel müdürü gibi görmenizi anlıyorum, ama değilim. Ben memleketine layık olmak ve oradaki gençlere örnek olabilmek için gece gündüz çalışan, elinden geleni yapan bir memurum. Lütfen bana gönül koymayın, küsmeyin."

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