'TRT kadın voleybolundan da elini çekti'

Kış Olimpiyatları'nda buz pateni müsabakalarını yayınlamayacağı iddiaları gündeme gelen TRT'nin bayan voleybolundan tamamen elini çektiği ortaya çıktı.

Vatan'ın haberine göre, 7-23 Şubat 2013 tarihleri arasında Soçi'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'nın yayıncı kuruluşu olan TRT'nin buz pateni branşındaki müsabakaları yayınlamayacağı iddiaları gündem yaratırken, kanalın bayan voleyboluyla ilgili son yıllardaki tavrı da dikkat çekti.

İki yıldır yayın ihalesine girilmiyor

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi maçlarını sürekli olarak yayınlayan TRT'nin, yayın hakları için her yıl yeniden ihale açılan organizasyonun son iki yıldır ihalelerine bile girmediği ortaya çıktı.

TRT, son yıllarda sadece ülkemizde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli bayan voleybol takımının maçlarını yayınladı.