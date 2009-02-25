TRT: Türk’ün yayınını biz kesmedik

Yapılan açıklamada, dün TRT-3 kanalında TBMM'ye ayrılan saatlerde Türk'ün Kürtçe yaptığı konuşmanın yayınlanmadığı anımsatılarak, bu konuyla ilgili bazı basın organlarında "yanlış değerlendirmeler" yapıldığı ifade edildi.TRT ile TBMM arasında yapılan protokol gereği Genel Kurul, Başkanlık Divanı, Danışma Kurulu, komisyonlar ve siyasi parti grup konuşmalarının TRT-3 ekranlarından yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, TRT-3'ün bu yayınlarından da Meclis TV ile TBMM Başkanlığının sorumlu olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:"Türk'ün grup toplantısı sırasında yaptığı konuşma sırasında yayının kesilmesi, TRT yetkisinde değildir. Bu yetki, doğrudan Meclis TV ve Meclis Başkanlığındadır. TBMM Başkanlığı, Anayasa'nın ve Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili maddeleri uyarınca, hukuk kurallarına bağlı kalarak yayını durdurmuştur.Bazı basın yayın organlarında çıkan 'Sansürcü TRT' ya da 'TRT yayını sansürledi' yorumları tamamen yanlıştır. Meclis TV'de Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'na göre yapılan bir işlemin TRT ve TRT-6 ile irtibatlandırılması manidardır.Kurulduğu günden bu yana büyük bir beğeni ile izlenilen ve Türkiye'ye büyük bir demokratik açılım kazandıran TRT-6 yayınları, tüm Türkiye'nin takdirini kazanmıştır."