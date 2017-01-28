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Medya

TRT, sosyal medyadaki 'evet' videolarını yayınladı, 'hayır'cıları es geçti!

TRT, seçim dönemindeki yayın politikası ile de muhalefet tarafından eleştirilmişti

28 Ocak 2017 15:43

Devlete bağlı TRT 1 ve TRT Haber kanalları, sosyal medyada referandumda "Evet" diyeceğini açıklayan ünlülerin videolarını haber kuşaklarında yayınlarken, "Hayır" diyenlerin videolarını ise görmezden geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre, 25 Ocak’ta TRT 1 ve TRT Haber’de ‘Evet’ videolarına yönelik iki dakikalık bir haber yapıldı. Haberde ‘Hayır’ videolarına hiç değinilmezken, Rıdvan Dilmen, Murat Boz, Arda Turan gibi isimlerin videoları yayınlandı.

TRT, seçim dönemlerinde muhalif partilerin lider ve temsilcilerine iktidara göre çok az yer ayırdığı için tartışma konusu olmuştu. Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TRT’deki seçim konuşmasında da bu durumu kanalın yayınında ti’ye almıştı.

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