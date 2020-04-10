TRT'de Koronavirüs nedeniyle nostalji rüzgarı esecek; dönemin sevilen dizileri yeniden gösterilecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu dizi seti durunca 'Ev Yapımı' adlı diziye başlayan TRT, şimdi de nostaljik dizilerini yayınlamaya hazırlanıyor. TRT'de bu hafta Ferhunde Hanımlar, Yedi Numara, Perihan Abla gibi bir dönemin sevilen dizileri yayınlanacak.

TRT'de nostalji rüzgarı esecek. Sabah saatlerinde 'Ferhunde Hanımlar' dizisini yayınlayan TRT, bir dönemin sevilen dizileri Uğurlugiller, Perihan Abla ve Gülşen Abi’yi de yayınlamaya başladı.

TRT, Cumartesi gününden itibaren 'Yedi Numara' adlı komedi dizisini yayınlayacak. Dizi, saat 14.15'te başlayacak. TRT ayrıca, yine cumartesi günü 16.05’te 'Yeditepe İstanbul' dizisini de yayın programına aldı.

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