TRT, Montrö bildirisine imza atan emekli amiral Cem Gürdeniz’le ‘Mavi Vatan’ belgeseli için yaptığı röportajı yayımlamadı

TRT, ‘Mavi Vatan’ kavramının isim babası olan ve Montrö açıklamasında imzası bulunan 103 emekli amiralden birisi olan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile Mavi Vatan belgeseli için yaptığı röportajı yayımlamadı.

TRT’nin hazırladığı Mavi Vatan belgeseli için ‘Mavi Vatan' kavramının isim babası emekli Amiral Cem Gürdeniz ile Mart ayında İstanbul Boğazı’nda 4 saate yakın çekim yaptığı öğrenildi. TRT, bugün yayımlanan belgeselde emekli Amiral Cem Gürdeniz ile röportaj yaptığı kısmı yayımlamadı. TRT, belgeselde emekli Tümamiral Cihat Yaycı, emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, enerji uzmanı Emin Emrah Danış ve akademisyen Doç. Dr. İlhan Ege'nin değerlendirmelerine yer verdi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, TRT tarafından Mavi Vatan belgeseli çekildiğini, burada Gürdeniz’in de yer aldığını belirterek, “TRT, ‘Mavi Vatan' belgeselinde Gürdeniz'le uzun bir röportaj yaptı, bakalım yayımlanacak mı?” sorusunu gündeme getirmişti. Erkin, belgeselin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabında, "TRT, Mavi Vatan belgeselinde Amiral Cem Gürdeniz röportajını kullanmadı... Mavi Vatan’ın isim babası belgeselinde yok. Devrim önce evlatlarını yer!" dedi. Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, Erkin'in paylaşımını retweet etti.

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