Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un açıklamalarının ardından yayımladıkları Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alıp, elektronik kelepçe takılarak adli kontrolle serbest bırakılan 14 emekli amiralden biri de ‘Mavi Vatan’ın isim babası Cem Gürdeniz. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, TRT tarafından Mavi Vatan belgeseli çekildiğini, burada Gürdeniz’in de yer aldığını belirterek, “TRT, ‘Mavi Vatan' belgeselinde Gürdeniz'le uzun bir röportaj yaptı, bakalım yayınlanacak mı?” sorusunu gündeme getirdi.

18 Nisan'da, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan’ın, ‘Mavi Vatan' belgeselini sosyal medya hesabından duyurduğu paylaşımında tanıtım videosunu, “Ses getirecek bir belgesel… MAVİ VATAN… Yakında TRT Haber'de” ifadelerini kullandığına dikkati çeken Erkin, Gürdeniz’le gerçekleştirdiği röportajı aktardığı yazısında şöyle yazdı:

“TRT'nin ‘Mavi Vatan' belgeselinde görüşülen ilk isimlerden birisi de Cem Gürdeniz idi. Kendisi ile İstanbul Boğazında Mart ayı içinde 4 saate yakın çekim yapıldığını öğrendim. Gürdeniz, bana Bakalım benimle yaptıkları röportajı yayınlayacaklar mı?’ dedi. Belgeselin, Amiral Cem Gürdeniz'in ‘Mavi Uygarlık: Türkiye Denizcileşmelidir’ (Kırmızı Kedi Yayınevi -2015) kitabından yararlanılarak hazırlandığı da kulis bilgileri arasında.”

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