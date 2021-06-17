TRT market açtı; Ertuğrul Gazi oyuncağı, Diriliş Ertuğrul Yüzüğü ve birçok 'lisanslı' ürün satmaya başladı

İktidara yayın yayınlar yapması nedeniyle sık sık eleştirilen kamu kanalı TRT, “TRT Market” adı altında yayınladığı dizilerdeki karakterlerin oyuncak, maket ve aksesuarlarını satmaya başladı.

TRT Market adı altında açılan markette TRT markalı dizilerin, çizgi filmlerinin ürünleri, çocuk oyuncakları, giyim, ev tekstili, beslenme, aksesuar, kitap, kırtasiye, film, müzik, belgesel CD ve benzeri ürünler satılıyor.

Markette, TRT 1 ve TRT Çocuk'ta yayınlanan dizi ve çizgi film karakterlerinin lisanslı ürünleri, Diriliş Ertuğrul Yüzüğü, Diriliş Ertuğrul Kılıcı kıravat iğnesi, zarf açacağı, yüzükler, kupalar da yer alıyor.

TRT Market'in hakkımızda bölümünde ise “TRT, lisans sektörüne yeni bir heyecan katmakta ve mevcut anlayışları geliştirmektedir” ifadeleri kullanılıyor.

TIKLAYIN - TRT1'de Türkiye-Galler maçı öncesi Kanal İstanbul propagandası