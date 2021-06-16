TRT1'de Türkiye-Galler maçı öncesi Kanal İstanbul propagandası

TRT, Türkiye-Galler maçı öncesi Kanal İstanbul propagandası yaptı.

"TRT Doğrusu Ne?" konseptinde yayımlanan videoda "Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği iddialarının, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıysa servis edildiği aşikârdır" denildi. Videonun sağında ise İletişim Başkanlığı'nın logosu bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü söz konusu yayına, "Milli Maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız @trt ACİZSİNİZ." paylaşımını yaptı.