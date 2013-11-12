TRT, İngizlice yayına başlıyor

TRT, son yıllarda başlattığı yabancı dilde yayın stratejisini bir adım öteye taşıyarak, uluslararası alanda İngilizce yayın yapacak bir haber kanalı kurmak için harekete geçti. The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre TRT Genel Müdür İbrahim Şahin, BBC ve El Cezire televizyonlarını örnek alarak kurulması planlanan kanal için çalışmalara başladı.

TRT’nin haber ağırlıklı yayın yapacak olan İngilizce kanalının kurulma çalışmalarına Gezi olayları sonrası hız verildi. Gezi olaylarının BBC, CNN gibi kanallardan dünyaya aktarılmasına dikkat çekilerek, maksatlı ve yanlı yayınların Türkiye’ye zarar verdiği iddia edilmişti. TRT’nin İngilizce kanalı ABD, Afrika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın 30 ülkesinde ofis açacak ve temsilcilik kuracak.

Son haftalarda birçok medya kuruluşunun üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen Şahin, uluslararası alanda yayın yapacak kanala ilişkin projesini anlatırken, medya yöneticileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, yapılan görüşmelerde yeni kurulması planlanan kanal için ilk etapta 250 milyon dolar bütçe ayıracaklarını açıkladı.

TRT Basın Müşaviri Birol Uzunay, İngilizce 24 saat yayın yapacak kanalı 2014'ün ikinci yarısında yayına sokmayı planladıklarını belirterek, "Bu TRT tarihinin en büyük projesi olacak" dedi. Uzunay, Türkiye'nin son yıllarda dünyaya kendini anlatma ihtiyacının arttığını kaydederek, "Dünyaya kendimizi sadece Türkçe yayın yaparak anlatamayız. Birçok ülkenin İngilizce yayın yapan kanalı var. Türkiye'de bu çerçevede bu kanalı kuracak" değerlendirmesinde bulundu.

TRT yetkililerinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Kanalın ismi anketle belirlenecek. 3 kıtada stüdyo kurulacak. Kanal da tamamen 24 saat İngilizce yayın yapılacak. Türk çalışanlarla birlikte yabancılar da çalışacak. Bu kanalımızın açılış çalışmaları yaklaşık 2 yıldır teorik bazda devam etmekteydi. Kanalın merkezi İstanbul’da olacak. TRT’nin zaten halen 24 saat yayın yapan Arapça ve Kürtçe kanalları var. Yine TRT Avaz kanalında 15 farklı dil ve lehçede yayın yapıyoruz. Yine TRT’nin 34 farklı dilde yayın yapan Türkiye’nin Sesi Radyosu var. Bu kanalda çalışmaları için yaklaşık 100 çalışanımızı 3 yıldır kademeli olarak yurtdışına gönderdik.”

TRT, çocuk, haber ve müzik kanalları da dahil olmak üzere 15 televizyon kanalına sahip. Arapça, Kürtçe de dahil olmak üzere farklı dillerde yayın yapılıyor. Ayrıca TRT Avaz ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine dönük yayınlarını sürdürüyor.