TRT Haber'de 5 aydır boş olan koltuğun yeni sahibi belli oldu

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Ahmet Görmez kimdir?
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü’nden mezun oldu.
TRT ve CNN Türk’te çalışmalar yaptı. Çeşitli uluslararası basın kuruluşlarına Fixer ve Muhabir olarak görev yaptı. ANKA Haber Ajansı’nda Diplomasi Muhabiri olarak basın kartını aldı.
İngiltere’ye giderek City University’de Uluslararası Gazetecilik Yüksek Lisansı’nı tamamladı. “Çatışma Bölgelerinde Habercilik” eğitimi aldı.
Türkiye’ye döndükten sonra ATV’de Diplomasi Muhabiri olarak işe başladı. Yine Diplomasi Muhabiri olarak A Haber’in kurucu ekibinde yer aldı. Kuzey Irak, Libya, Afganistan, Suriye gibi çatışma bölgelerinde görev yaptı. 2014’te İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırısında bölgeye giren ilk TV ekiplerinin arasında yer aldı.
2014 yılında Dışişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği görevine getirildi. 3 yıl bu görevi yürüttü. Eylül 2017 itibariyle de TRT Dış Haberler Müdürlüğü’nü üstlendi.
Ahmet Görmez, şimdi de TRT Haber Haber Koordinatörlüğü görevini üstlenecek.