TRT, Göbeklitepe'yi 'putların merkezi' olarak gösteren belgeselini yayından kaldırdı

Şanlıurfa yakınlarında ortaya çıkarılan ve dünyanın en önemli arkeolojik buluntularından olan Göbeklitepe’yi Hz. İbrahim ve onun kırdığı putlar ile ilişkilendiren belgesel, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından yayından kaldırıldı. Arkeologlar belgeseli Göbeklitepe'yi hedef gösterdiği iddiasıyla eleştirmişti.

TRT’de yayınlanan ve Göbeklitepe’yi ‘Hz. İbrahim’in putları yıkmış olabileceği yer’ olarak tanımlayan “Suların, Ateşin ve Taşların İmparatorluğu” adlı belgeselin yayını herhangi bir açıklama yapılmadan durdurdu.

TRT’de yayınlanan belgeselde, Göbeklitepe’nin putların merkezi olarak lanse edildiği ve hedef gösterildiği öne sürülmüştü.

‘İddialar kötü niyetli’

Belgeselin yönetmeni ve metin yazarı Hadi Şenol, OdaTV’ye yaptığı açıklamada Göbeklitepe’nin hedef gösterildiği iddialarını reddetmişti:

“Hiçbir zaman böyle bir niyetimiz olmadığı gibi, böylesi bir ilkellik bizim, eskilerin deyimi ile ‘Meşrebimiz dışı’ bugünkü dille yaradılışımıza uygun olmayan bir davranıştır. O bölge için ‘Hz. İbrahim sorgulaması dışında’ söylediklerimizde şimdi aramızda olmayan kazı başkanı Klaus Schmidt ile yaptığımız konuşmalar ve onun kitabı temel olarak alınmıştır. Belgeselde tarihi olarak arkeolojik olarak bu budur denen hiç bir satırı yokken, hedef gösterme gibi bir şeye saplanılması yalnızca kötü niyetli olunmasından kaynaklanır. Hz. İbrahim’in kitaplı dinlerin çok öncesinde geldiği bilinir. Hatta Tevrat’a göre, Hz. Nuh ile dede torun ilişkisinden söz edilir. Hz. Nuh ve Tufan olayının neolitik dönemde gerçekleştiğini dile getiren bilim insanları da var”